Гулявшая с собакой девушка отбилась от агрессивного медведя в Карелии

Шокирующий случай: жительнице Ведлозера пришлось довериться инстинктам и сымитировать нападение, чтобы спастись

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Жительница Карелии отбилась от агрессивного медведя. Встреча со зверем в черте населенного пункта стала для 25-летней жительницы Ведлозера неприятным сюрпризом.

Вечером 7 октября сотрудница гостиницы для животных выгуливала собаку на улице Промышленная в районе Рожнаволок. Как внезапно из кустов появился медведь и стал бросаться на нее, но девушка нашла в себе силы дать хищнику отпор. При этом, по ее словам, инструкция о том, как нужно вести себя при встрече с диким животным вылетела из головы, остались лишь инстинкты.

Жительница Ведлозера стала истошно кричать и визжать, собака лаяла.

«Чтобы хоть как-то отбиться, я сама бросилась на него, имитируя атаку», - рассказала девушка паблику «Наша жизнь - Meijän elaigu». Но медведя, судя по всему, такое поведение соперника не напугало. Он встал на задние лапы и оказался выше девушки. Медведь то опускался на все четыре лапы, то снова поднимался, а потом обошел девушку по кругу.

Жительница Карелии постаралась начать двигаться к домам, что было сложно, так как путь к спасению лежал в той же стороне, куда направился медведь. По словам девушки, несколько метров они бежали почти в одном направлении, но в какой-то момент зверь свернул на соседний участок.

Девушка от такой встречи испытала шок. Ее родные предупредили жителей карельского села о появлении дикого животного. Местным властям и охотоведам также сообщили о звере.