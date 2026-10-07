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9 октября 2026
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Происшествия

Несчастный случай произошел с автослесарем на предприятии Карелии

Трудовая инспекция разобралась в причинах несчастного случая с работником РТПЦ Карелии
Карета скорой
Фото: Петрозаводск говорит

Несчастный случай с с тяжелыми последствиями произошел летом текущего года в филиале РТРС «Радиотелевизионный передающий центр  Республики Карелия». Так, 17 августа в цехе радиовещания и радиосвязи около гаража на ровной поверхности упал слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда. Об этом рассказали в Северо-Западной Гострудинспекции.

Пострадавший был госпитализирован. В больнице травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Инспекторы ведомства провели расследование и установили, что причиной произошедшего с работником стало внезапное ухудшение его состояния здоровья. В результате комиссия определила, что несчастный случай с автослесарем не связан с производством.

Вместе с тем инспекторы выявили на предприятии нарушения трудового законодательства: работник не применял средства индивидуальной защиты, а работодатель их ему не выдал.

Трудовая инспекция рассматривает вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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