Женщина из Карелии поверила новому знакомому и осталась без денег

Жительница Суоярвского округа потеряла накопления в надежде подзаработать

Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Суоярвского округа обратилась жительница одного из поселков. Она рассказала, что рискнула и потеряла все свои накопления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в мессенджере ей написал некий представитель инвестиционной компании, который предложил женщине увеличить доход. Она установила несколько приложений и в течение месяца переводила деньги, думая, что инвестирует. В итоге, отправив непонятно куда более 722 тысяч рублей, никакой прибыли наша землячка не получила, а свои деньги потеряла.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что бомж попал под уголовное преследование в карельской столице.