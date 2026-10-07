Глава Карелии поздравил Президента России с Днем рождения

Артур Парфенчиков особо подчеркнул значение твердой позиции Владимира Путина для безопасности северо-западного рубежа страны и развития приграничного региона

Фото: www.kremlin.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил Президента России Владимира Путина с Днем рождения.

Для миллионов россиян Владимир Путин – пример сильного лидера. Прошедшие в сентябре выборы – прямое свидетельство того, что жители нашей страны доверяют президентскому курсу, разделяют стратегические цели развития России, верят в её будущее, ценят стабильность,

– написал на своей странице ВК Глава республики.

По словам Парфенчикова, для жителей приграничья особое значение имеет твёрдая позиция президента по защите национальных интересов. По решению Владимира Путина в Карелии идёт формирование армейского корпуса – стратегическая задача по обеспечению безопасности северо-западного рубежа страны. Благодаря решениям, принимаемым на федеральном уровне, Карелия создаёт современную экономику, строит и ремонтирует школы, больницы и дороги в рамках госпрограмм и нацпроектов.

В завершение Глава региона пожелал Президенту здоровья, стойкости, сил и скорейшей – общей – Победы.