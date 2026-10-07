Дорожная полиция Петрозаводска проверит, как везут детей в автомобилях

Правила перевозки детей проверяют инспекторы карельской столицы

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Сегодня, 7 октября, в карельской столице проходят массовые проверки водителей, предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инспекторы проверяют, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях и объясняют нерадивым родителям, что для перевозки несовершеннолетних надо обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства – это необходимо для безопасности маленьких пассажиров.

Госавтоинспекция призвала всех автомобилистов соблюдать эти правила.

Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей.