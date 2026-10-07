Пассажир с инвалидностью не смог выйти из поезда на станции Голиковка

Попытка провалилась: в Петрозаводске поезд из Москвы не смог высадить пассажиров на Голиковке и увез их на вокзал

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Инвалид просидел на чемоданах в поезде № 018 «Москва-Петрозаводск» из-за того, что 6 октября состав прибыл не к пассажирской платформе на Голиковке, а остановился между грузовыми поездами. Проводник не выпустил пассажира на станции, так как посадка и высадка граждан вне пассажирской платформы запрещена Минтрансом России. О неприятном для пассажира инциденте рассказал паблик «Петрозаводск транспортный», написав, что первая за долгое время попытка РЖД организовать тарифную остановку скорого поезда на станции Голиковка провалилась.

По информации источника, фирменный поезд должен был отправиться из Москвы в 15:53, прибыть на станцию Голиковка в 04:51, простоять на станции почти час и в 06:00 прибыть на вокзал в Петрозаводске. Проводник заранее предупредила пассажира, что платформа на Голиковке короткая и рассчитана на шесть вагонов электрички. В связи с этим не исключено, что пассажиру придется перед высадкой пройтись по поезду до вагона, который окажется в пределах платформы. Но поезд прибыл раньше - примерно в 03:55 и на путь, где вовсе не оказалось платформы. Состав остановился между грузовыми поездами. В итоге пассажиру пришлось остаться в поезде и доехать до железнодорожного вокзала, хотя согласно билету прав на такой проезд у него уже не было.

По словам мужчины, в поезде были и другие пассажиры, которые хотели сойти на станции Голиковка, но и им не разрешили. Пассажир намерен обратиться с претензией в РЖД. Отмечается, что 12 октября поезд также должен будет сделать тарифную остановку на Голиковке.