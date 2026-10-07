Сирены сегодня выть в Карелии не будут

Проверку систем оповещения граждан перенесли

фото «Петрозаводск говорит»

Сирены сегодня не всколыхнут воздух в Карелии. Проверку систем оповещения населения перенесли с 7 октября на 9-е число.

Сирены должны будут завыть в регионе в пятницу в промежуток с 10640 до 11:20. В Петрозаводске также должны будут звучать сирены. Граждан попросили сохранять спокойствие.

«Сигнал «Внимание всем» будет звучать с 10:40 до 11:20 через акустические системы и электросирены. Для передачи сигнала также задействуют сети эфирного телерадиовещания в 10:43», - предупредили в администрации карельской столицы.