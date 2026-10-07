89-летняя женщина погибла на трассе «Кола»

В Ленобласти кроссовер насмерть сбил пенсионерку, переходившую трассу

фото «Петрозаводск говорит»

Пожилая женщина погибла под колесами иномарки на трассе «Кола». ДТП произошло утром 6 октября в Кировском районе Ленинградской области.

89-летняя женщина шла от остановки через проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, сообщает «Фонтанка». Пенсионерку снес «Ниссан Кашкай». В автомобиле повреждено лобовое стекло, капот и передний бампер. За рулем автомобиля находилась 35-летняя женщина.

Пенсионерка погибла на месте ДТП. Правоохранители завели уголовное дело о нарушении дорожных правил.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о столкновении легкового автомобиля и грузовика на севере Карелии.