Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком на севере Карелии

В Лоухском районе столкнулись легковая машина и грузовик МАЗ

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

ДТП произошло во вторник, 6 октября, около 17:11 на 1038-м километре трассы «Кола» в Лоухском районе. Там столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и легковой автомобиль Lada. О происшествии сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

На место аварии для оказания помощи и ликвидации последствий ДТП выехали пожарные поселка Чупа.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Специалисты отключили аккумулятор в легковом авто. Кроме того, дежурный караул оказал доврачебную помощь водителю отечественной автомашины и организовал его транспортировку в Лоухскую ЦРБ для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.