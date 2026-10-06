Убийство жителя Петрозаводска раскрыли спустя 20 лет

Мужчина предстанет перед судом в карельской столице по обвинению в давнем убийстве

Фото "Петрозаводск говорит"

В Петрозаводске перед судом предстанет 59-летний мужчина. Он обвиняется в убийстве, совершенном 20 лет назад, сообщает прокуратура Карелии.

По данным источника, в ноябре 2006 года на одной из улиц карельской столицы горожанин напал на своего знакомого, не желая возвращать тому деньги. Он нанес мужчине не менее 16 ударов по голове, причинив травмы, которые оказались смертельными. Потерпевший умер на месте.

Желая избежать наказания, нападавший уехал из России. В июне 2026 года его задержали в Москве. Свою вину мужчина признал частично. Его дальнейшую судьбу решит суд. Возможному убийце грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что молодую россиянку осудили за убийство новорожденного ребенка.