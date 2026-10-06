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6 октября 2026
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Происшествия

Надземный пешеходный переход рухнул на трассу в российском регионе

Конструкция обрушилась после того, как ее задел грузовик с поднятым кузовом
обрушение надземного перехода на дорогу
Фото: Скриншот видео канала SHOT

При обрушении перехода, предварительно, пострадали два человека. О происшествии сообщает канал SHOT.

Надземный пешеходный переход рухнул прямо на трассу в Татарстане. Инцидент произошел на Мамадышском тракте в районе села Кощаково. 

Как сообщили очевидцы, водитель самосвала ехал с поднятым кузовом, не рассчитал габариты и снёс конструкцию. Переход рухнул на проезжую часть, придавив грузовик.

После происшествия на трассе образовались огромные пробки. Сообщается, что  движение автомобилей оказалось парализовано. Источник уточняет, что дорога ведет к развязке с федеральной трассой М-7 «Волга». 

На месте работают экстренные службы.

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