Надземный пешеходный переход рухнул на трассу в российском регионе

Конструкция обрушилась после того, как ее задел грузовик с поднятым кузовом

Фото: Скриншот видео канала SHOT

При обрушении перехода, предварительно, пострадали два человека. О происшествии сообщает канал SHOT.

Надземный пешеходный переход рухнул прямо на трассу в Татарстане. Инцидент произошел на Мамадышском тракте в районе села Кощаково.

Как сообщили очевидцы, водитель самосвала ехал с поднятым кузовом, не рассчитал габариты и снёс конструкцию. Переход рухнул на проезжую часть, придавив грузовик.



После происшествия на трассе образовались огромные пробки. Сообщается, что движение автомобилей оказалось парализовано. Источник уточняет, что дорога ведет к развязке с федеральной трассой М-7 «Волга».

На месте работают экстренные службы.