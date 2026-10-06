За поездку по Карелии водитель из Мурманска может лишиться прав

Автомобилист проигнорировал запрещающий знак на трассе в Карелии

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Скрытый патруль зафиксировал очередное нарушение правил обгона в Пудожском районе, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Нарушителем оказался водитель автомобиля Renault. На 449 километре федеральной трассы «Вологда – Медвежьегорск» он пошел на опасный обгон по встречной полосе, хотя обгон там запрещен – установлен соответствующий дорожный знак. Информацию оперативно передали ближайшему

Экипаж ДПС остановил нарушителя. За рулем иномарки находился 49-летний житель Мурманской области. В отношении водителя было возбуждено административное дело о правонарушении.

За опасный маневр водитель может до полугода лишиться прав или заплатит штраф в размере 7500 рублей. Окончательное решение о мере наказания примет суд.

Ранее на той же трассе за тот же опасный маневр попался 23-летний житель Мурманской области.