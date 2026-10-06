Грузовик врезался в скалу и загорелся на севере Карелии

Грузовой автомобиль загорелся после ДТП. Авария произошла утром сегодня, 6 октября, на 847-м километре федеральной трассы «Кола» в Беломорском округе.
В 08:47 о дорожно-транспортном происшествии и возгорании грузового автомобиля сообщили спасателям. На место аварии выехали пожарные Беломорского и Кемского округов – восемь огнеборцев. Когда прибыли пожарные расчеты, автомобиль был полностью охвачен огнём.
Выяснилось, что водитель грузового автомобиля Volvo потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в скалу. После этого грузовик загорелся.
Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, водитель смог самостоятельно выбраться из машины. В ходе тушения из грузовика извлекли газовый баллон, что позволило избежать еще больших негативных последствий.
Пожар полностью потушили в 10:10. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.