В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Будущих водителей станут фотографировать при сдаче экзамена

фото «Петрозаводск говорит»

Желающих сдать на водительские права ждут изменения. С 1 марта 2027 года будущих водителей начнут фотографировать, а в аудиториях установят камеры. О нововведениях сообщает ТАСС.

В аудиториях, где кандидаты в водители будут сдавать теоретический экзамен, установят системы аудио- и видеозаписи. Оборудование будет все записывать и сохранять данные на носитель. В ходе экзамена участников будут фотографировать.

Кроме того, сдавать экзамен на права и получать удостоверение можно без предъявления медицинской справки, но при условии наличия сведений о ней в базе.

Если срок действия медицинской справки истечет между подачей заявления и выдачей прав, то процедура будет приостановлена до тех пор, пока не поступит свежая информация.