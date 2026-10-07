Пенсионерка-гонщица накопила 150 штрафов за превышение скорости

Челябинская пенсионерка оплатила долг в 400 тысяч рублей под угрозой ареста автомобиля

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Пенсионерка-лихачка насобирала штрафов за превышение скорости на солидную сумму, но платить не собиралась. Риск лишиться роскошного автомобиля заставил бабушку раскошелиться.

69-летняя жительница Челябинской области собрала более 150 исполнительных производств - в основном штрафов за превышение скорости, зафиксированные камерами на дорогах Челябинской, Свердловской областей и Пермского края, сообщает Ura.ru. Размер долга превысил 400 тысяч рублей, из которых 181 тысяча - исполнительский сбор. В долг также были включены налоги и кредит.

Часть долгов и штрафов взыскали с ее пенсии, но денег на оплату всего долга не хватило. Тогда приставы собрались применить более жесткие меры.

Риск лишиться автомобиля Mercedes-Benz вынудил пенсионерку оплатить все штрафы. Женщина не пришла на прием к приставам, но на их счета перечислила необходимую сумму.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в Карелии молодую лихачку арестовали за неоплаченные штрафы.