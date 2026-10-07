Котельная загорелась в одном из районов Карелии

Сегодня, 7 октября, рано утром пожарные поселка Чална выезжали тушить возгорание в частной котельной. В доме на ул. Новореченская в поселке Чална загорелось помещение котельной. О происшествии сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
Сигнал о пожаре поступил дежурному в 07:11.
Прибывшие пожарные установили, что горит перекрытие в помещении котельной на площади полквадратного метра. Пожар потушили подручными средствами в 07:25.
При пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.
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Энциклопедия “Карелия”
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Востряков Игорь Дмитриевич
ВOСТРЯКÓВ Игорь Дмитриевич (р. 0