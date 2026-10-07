Котельная загорелась в одном из районов Карелии

Пожар тушили рано утром в Пряжинском районе

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 7 октября, рано утром пожарные поселка Чална выезжали тушить возгорание в частной котельной. В доме на ул. Новореченская в поселке Чална загорелось помещение котельной. О происшествии сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.



Сигнал о пожаре поступил дежурному в 07:11.



Прибывшие пожарные установили, что горит перекрытие в помещении котельной на площади полквадратного метра. Пожар потушили подручными средствами в 07:25.



При пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.