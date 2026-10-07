Бомж наведался в магазины и стал фигурантом двух уголовных дел

Полиция раскрыла кражу и грабеж в карельской столице

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Работники двух магазинов Петрозаводска обратились в полицию после криминальных инцидентов, произошедших в заведениях, – там пропал товар.

Оперативники установили подозреваемого в имущественных преступлениях, выяснив, что к обоим хищениям причастен один и тот же человек – 40-летний гражданин, не имеющий определённого места жительства, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Так, вечером в сентябре злоумышленник незаметно вынес из магазина косметики в Первомайском районе туалетную воду и несколько упаковок зубной пасты на общую сумму около 2 800 рублей. Похищенное фигурант планировал сбыть.

Через несколько дней с подобным умыслом он пришел в продуктовый магазин в Октябрьском районе Петрозаводска. Набрав в пакет продукты, преимущественно масло, он отправился к выходу, не расплатившись. Там его остановили работники магазина, но мужчина проигнорировал их требования вернуть похищенное и поспешил скрыться. Ущерб в этом случае превысил 5 000 рублей.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела о краже и грабеже, уточнили в МВД Карелии.