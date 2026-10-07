Пешеход попал под колеса автомобиля в самом центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на улице Красной попал в объектив камеры наблюдения

Фото, видео: CityLink

Во вторник, 6 октября, в 19:14 в центре Петрозаводска произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

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Все случилось на пересечении улиц Красной и Антикайнена. На кадрах видно, как водитель автомобиля при выполнении левого поворота совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на зеленый. Второй пешеход чудом не попал под колеса.

На месте работали сотрудники скорой помощи и спасатели. Пострадавшему человеку была оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось о том, что схема движения изменится на одной из улиц Петрозаводска.