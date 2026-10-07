Новаку доложили о ситуации с бензином в Карелии

Ситуация на топливном рынке региона оказалась в центре внимания федерального правительства

фото «Петрозаводск говорит»

Ситуацию на топливном рынке обсудили в правительстве с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

Представители регионов представили анализ ситуации на территории субъектов, загруженности автозаправочной инфраструктуры, динамике поставок нефтепродуктов, функционировании логистических цепочек. Особое внимание уделили положению на рынках Нижегородской и Тамбовской областей, республик Ингушетия, Карелия и Бурятия.

Зампредседатель правительства Александр Новак призвал профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

В правительстве отметили необходимость ускорить принятие нормативно-правовых актов, которые позволят оперативно удовлетворять спрос на топливо и способствуют стабилизации ситуации с топливообеспечением.

«Необходимо интенсифицировать работу по заключению соглашений между регионами и независимыми АЗС, а также Минэнерго и ФАС с независимыми НПЗ с целью обеспечения предсказуемой и справедливой ценовой ситуации», - отметили в правительстве РФ.