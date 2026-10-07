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7 октября 2026
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Общество

В Петрозаводске родились миниатюрная кроха и девочка-богатырша

Перинатальный центр опубликовал статистику рождаемости за сентябрь
рука новорожденного ребенка
изображение сгенерировано Алисой AI

В сентябре в республиканском перинатальном центре в Петрозаводске родилось больше девочек, рассказали в паблике медучреждения.

Всего на свет появился 241 ребенок – девочек 129, а мальчиков 112, также одна двойня. Родилась и настоящая богатырша, а также миниатюрная кроха.

«Среди сентябрьских новорожденных самая крупная девочка 5060 граммов, 59 сантиметров и самая миниатюрная 2000 граммов, 48 сантиметров», 

- поделились новостями в паблике перинатального центра.

Родителей поздравили с пополнением, а малышам пожелали расти здоровыми и любознательными.

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