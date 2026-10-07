Суд вынес решение по скандальной застройке в районе Нижнего Бесовца

Иск природоохранного прокурора «притянул» уголовное дело

Фото: Антонина Кябелева

28 сентября 2026 года судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова вынесла решение по скандальной истории с выделением земельных участков в районе деревни Нижний Бесовец. Материалы этого судебного процесса стали поводом для возбуждения уголовного дела, которое в настоящее время рассматривается в Петрозаводском городском суде.

На острове, расположенном в районе деревни Нижний Бесовец, были возведены несколько внешне непривлекательных строений. Вокруг них возвышались груды каменных отходов.

Ситуация с законностью предоставления участков на этом острове и возведении там зданий стала предметом обращения прокурора в суд. Рассмотрение иска природоохранного прокурора началось в феврале 2025 года.

В ходе рассмотрения иска природоохранного прокурора всплыли пикантные подробности. Подробности здесь.