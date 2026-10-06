Суд определил судьбу построек на острове около Нижнего Бесовца

Иск природоохранного прокурора стал прологом уголовного дела

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

В конце сентября 2026 года судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова вынесла решение по скандальной истории с выделением земельных участков в районе деревни Нижний Бесовец. Материалы этого судебного процесса стали поводом для возбуждения уголовного дела, которое в настоящее время рассматривается в Петрозаводском городском суде. Примечательно, что и гражданский иск, поданный карельским межрайонным природоохранным прокурором, а затем и уголовное дело, появились во многом благодаря настойчивости жителей Нижний Бесовец, возмущенных застройкой острова, расположенного рядом с деревней.

Рассмотрение иска природоохранного прокурора началось в феврале 2025 года. Местные жители на протяжении нескольких лет наблюдают, как меняется ландшафт реки Шуя. В районе Речного переулка, который спускается к реке от улицы Нижняя, находится небольшой остров. Во всяком случае, местные жители уверены, что это именно остров.

Именно здесь развернулось строительство зданий, а к острову несколько лет назад была проложена дорога. Так остров превратился в полуостров. После того как была отсыпана дорога, протока между берегом и островом стала напоминать канаву с грязной коричневой жидкостью.

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На бывшем острове были возведены несколько внешне непривлекательных строений. Вокруг них возвышались груды каменных отходов. Граждане, которые живут на берегу Шуи в районе острова, раньше брали воду из реки. В последнее время, жалуются люди, они лишились этой возможности.

Ситуация с законностью предоставления участков на этом острове и возведении там зданий стала предметом обращения прокурора в суд. Речь идет о пяти земельных участках, которые были образованы из двух земельных участков, ранее предоставленных гражданам. В качестве ответчиков привлечены как нынешний собственник земельных участков — Маргарита Шулейко, так и прежние владельцы земли Игорь Сергеев, Анна Сергеева и Ольга Шмаеник.

Природоохранный прокурор настаивал на признании сделок, связанных с приватизацией земельных участков и их последующей продажей, недействующими, признании появившихся построек самовольными и сносе их.

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Дело рассматривалось очень долго. Были допрошены жители деревни, проведена судебная экспертиза, рассмотрены многочисленные материалы, свидетельствующие о том, как выглядела территория раньше.

В ходе рассмотрения иска природоохранного прокурора всплыли пикантные подробности. В 2014-2015 годах на острове были сформированы два земельных участка. Один из них был оформлен на Игоря Сергеева, второй на его мать – Ольгу Шмаеник. Затем на этих участках якобы были возведены здания, которые были поставлены на кадастровый учет. Это позволило приватизировать землю. В 2017 году участки были проданы. Из двух земельных участков было сформировано пять участков, на которых началось строительство.

Ключевым моментом в этой истории, превратившим гражданский иск в уголовный процесс, стало то, что первоначально на острове не было никаких зданий, позволивших приватизировать землю. Во всяком случае на этой версии настаивает гособвинение в уголовном процессе против Игоря Сергеева, который обвиняется в мошенничестве. Ольга Шмаеник, как следует из обвинительного заключения, была введена в заблуждение своим сыном. В уголовном деле она является свидетелем.

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Жители деревни Нижний Бесовец, которые были допрошены в рамках гражданского и уголовного процессов, рассказывали, что в 2014-2015 годах на острове не было никаких строений, люди свободно гуляли по острову и даже отмечали Новый год и Масленицу.

Татьяна Баранова полностью удовлетворила иск природоохранного прокурора, признала недействительными сделки с земельными участками, а право собственности на них отсутствующими. Сведения об этих участках должны быть исключены из ЕГРН. По решению суда, возведенные строения считаются самовольными постройками и должны быть снесены в течение 6 месяцев после вступления решения в законную силу.

Решение Прионежского районного суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в Верховном суде Карелии, чем, наверняка, воспользуются ответчики.

Заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении Игоря Сергеева, запланировано на 15 октября 2026 года.