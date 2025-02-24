"Освещение суда в СМИ порочит Ольгу Шмаеник"

Текст, фото: Антонина Кябелева

20 февраля в Прионежском районном суде продолжилось рассмотрение интересной земельной истории, связанной с предоставлением в деревне Бесовец на острове, как настаивают местные жители и карельский природоохранный прокурор, или, по версии ответчиков, на полуострове, земельных участков.

Ничего принципиально нового во время судебного заседания участники процесса не услышали. Единственный любопытный момент был связан с попытками представителя ответчика избавиться от присутствия журналиста. Дело в том, что в качестве одного из ответчиков по делу фигурирует вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник. Именно это обстоятельство заставило одного из участников процесса заявить о своем нежелании видеть в зале суда журналиста нашего издания.

В октябре 2024 года мы собственными глазами убедились в справедливости жалоб жителей деревни Бесовец. Граждане сетовали, что после начала строительства зданий на острове, расположенном в районе улицы Нижняя и Речного переулка, они лишились доступа к воде. Раньше жильцы близлежащих домов брали воду из Шуи. После того как к острову была проложена дорога, а протоку реки завалили, проложив трубу среднего диаметра, она превратилась в канаву с коричневой жидкостью. На острове, превратившемся в полуостров, построили несколько малопримечательных, с эстетической точки зрения, зданий, окруженных грудами каменных отходов.

Проведенная прокуратурой проверка выявила нарушения действующего законодательства. С иском в суд обратился Карельский межрайонный природоохранный прокурор. Он настаивает на сносе самовольных построек и признании права собственности отсутствующим.

Речь идет о пяти земельных участках, которые были образованы из двух земельных участков, предоставленных гражданам. В качестве ответчиков привлечены как нынешний собственник земельных участков — Маргарита Шулейко, так и прежние владельцы земли - Игорь Сергеев, Анна Сергеева и Ольга Шмаеник.

В ходе судебного разбирательства должны быть получены ответы на два главных вопроса. Является ли водным объектом то, что находится между деревенским берегом и так называемым островом, или это, как пытаются доказать ответчики, канава искусственного происхождения. Если удастся доказать, что водный объект существовал, то получается, что в собственность граждан попала береговая полоса, которая, по закону, не может быть приватизирована.

Второй вопрос касается времени появления построек на острове. Участвующая в деле помощник прокурора Дарья Миронова настаивает, что были приобретены без торгов в льготном порядке объекты недвижимости, которых в реальности на острове не существовало. Позднее в 2017 году были проданы два земельных участка, один из которых принадлежал Ольге Шмаеник.

Появление статьи, рассказывающей о начале этого судебного процесса, явно не понравилось представителям ответчиков.

Представитель Маргариты Шулейко попросил, как он выразился, «отстранить от присутствия» находящегося в зале суда журналиста:

«В предыдущем судебном заседании она присутствовала, после чего появилась статья в газете, отражающая в явно негативном свете стороны ответчиков. Учитывая, что Шмаеник Ольга Николаевна занимает определенную государственную должность, данная статья порочит ее и может повлечь определенные негативные последствия, связанные с государственной службой».

Судья Татьяна Баранова поинтересовалась, является ли он представителем ответчика. «Нет, но я за справедливость», - пояснил представитель Шулейко.

Представитель Шмаеник оставил вопрос об удалении журналиста на усмотрение суда. Он добавил:

«Если слушатель является сотрудником средств массовой информации и полагает необходимым освещать в той или иной степени ход судебного разбирательства, то я так полагаю, что, наверное, этому слушателю каким-то образом нужно указать на равнозначное что ли освещение данного процесса, то есть чтобы это было не только против ответчиков, либо за истца, как-то вот независимо, незаинтересованно, пока суд не вынес решения. И если сотрудник средств массовой информации преподносит это как свое видение, то, наверное, большими жирными буквами нужно указывать, что это лично мое мнение, чтобы как раз не вызвать какой-либо общественный резонанс или еще что-то такое».

Дарья Миронова сказала, что не увидела в публикации недостоверных сведений.

Естественно, судья Баранова не нашла оснований для закрытия данного судебного процесса.

В ходе заседания была допрошена в качестве свидетеля Светлана Валерьевна, которой Ольга Шмаеник пыталась продать спорный участок.

«Мне позвонила Ольга Николаевна, спросила, помню ли я, как мне показывали участок. Я сказала, что помню. Она попросила явиться»,

- ответила свидетель на вопрос судьи, откуда ей известно о процессе.

Светлана Валерьевна сказала, что по предложению Шмаеник выезжала смотреть участок зимой в начале 2015 года. «Присутствовал ее муж Виктор Александрович. Мы поехали на машине. Остановились на дороге, потом шли пешком. Пришли на участок», - сказала свидетель. По ее словам, участок ей сразу не понравился. На участке, вспомнила свидетельница, были деревья, кустарник и строения:

«На участке было два строения. Достаточно убого. Я еще спросила, что это такое. Ольга Николаевна сказала, что это Игорь построил».

К сожалению, по спутниковому снимку свидетель не смогла указать, какой участок она видела. Миронова поинтересовалась, как внешне выглядели строения. Свидетельница сказала, что, кажется, они были деревянные, но так как участок ей не понравился, она и строения особенно не рассматривала.

Показания еще троих свидетелей из числа жителей деревни существенно отличались от слов Светланы Валерьевны. По их словам, в 2014-2015 годах на острове не было никаких строений.

Ирина Николаевна проживает в деревне Бесовец с 1995 года. Она рассказала, что раньше вместе с мужем каталась на лодке по протоке между берегом деревни и островом. Свидетельница уверена, что это был именно остров, на котором в 2014-2015 годах не было никаких строений, и никакого строительства не осуществлялось. С 2008 по 2017 год женщина работала в местном магазине:

«И я каждый день утром ходила в десять утра на работу, в час я шла на обед, в два часа я шла с обеда, и вечером я шла домой. И мне отлично с дороги вот этот участок видно, потому что он ниже уровня дороги».

Следующее судебное заседание должно состояться 11 марта.

Мы будем внимательно следить за этим процессом, так как тоже ратуем за справедливость для всех граждан вне зависимости от занимаемых ими должностей.