Детский сад в Карелии эвакуировали из-за боевого снаряда

Текст: Елена Малишевская, фото: паблик «Подслушано/Кемь»

Быший железнодорожный детский сад, который сейчас принадлежит Кемскому муниципалитету, эвакуировали в полном составе, и два дня садик не работал. Дело в том, что на территорию дошкольного учреждения привезли самосвал песка - в песочницу, а когда машину разгружали, увидели, что в нем мина. Вывели за периметр сада детей и взрослых, вызвали саперов из Петрозаводска, которые приехали только на следующий день.

Эту историю редакции «Петрозаводск говорит» рассказали жители Кеми. ЧП произошло еще 17 июня - почти месяц назад, и ни в каких сводках новостей оно не фигурировало. Это изумляет и кемлян, и журналистов нашей редакции.

«Удивительное рядом. Весь город гудит - а в СМИ, на официальных сайтах, в телеграм-каналах - тишина!»,

- поделились с нами жители Кеми.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения подтвердили факт разминирования снаряда, прибывшего на территорию детского сада. Звонок из Кеми поступил 17 июня, на следующий день саперы выехали на место, забрали опасную находку, а уже в Петрозаводске обезвредили.

«Снаряд идентифицирован как «боеприпас». Трудно сказать - времен Великой Отечественной войны, или нет, этого не установили. Но то, что мина была покрыта толстым слоем ржавчины, это факт»,

- рассказали нам в Госкомитете по безопасности.

Для специалистов Госкомитета разминирование снарядов, найденных в лесу, обычное дело. Подумаешь, одним больше, одним меньше. В Карелии, где шли ожесточенные бои, действительно, до сих пор под ногами валяются боеприпасы. Но тут ведь история из ряда вон выходящая! Речь шла о жизни и безопасности детей, мину привезли на территорию дошкольного учреждения. Новость-бомба, о которой в официальных структурах почему-то решили умолчать.

Мы дозвонились до Управления образования Кеми. Его начальник Марина Пауш в отпуске, а заместитель, к сожалению, не смогла ответить на наши многочисленные вопросы. Кто заказывал песок в песочницу - управление, администрация города или сам детский сад? Кто является поставщиком? Должен ли поставщик по договору следить за качеством поставляемого песка? Единственное, что нам удалось узнать - это то, что песок привезли из карьера, который находится за городом, и то, что за происшествие никто не наказан.

«А за что наказывать? Все отработали оперативно, как надо. Всех эвакуировали, саперов вызвали. Все живы»,

- рассказали в Управлении образования Кеми.

Слава богу, что все живы. И все-таки вопросов больше, чем ответов.

Так ведь в детский сад с песком можно привезти все что угодно. Хоть бомбу, хоть кишечную палочку, хоть дохлого коня. Тревожно за малышей, играющих в песочнице. © «Петрозаводск говорит»