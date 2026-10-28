Отделение Соцфонда изменит работу в трех районах Карелии

Карельское отделение Социального фонда анонсировало изменения в районах. Формат работы изменится с 1 декабря в Пряжинском районе, Суоярви и Беломорском округе.
Оказывать услуги гражданам будут в виде выездных консультаций. В каждый муниципалитет по заранее установленному графику будет приезжать мобильный офис отделения Соцфонда, пояснили в организации.
Значительную часть услуг граждане могут получать в электронном виде через портал Госуслуги. Также соцфонд предоставляет 41 услугу и меру государственной поддержки в беззаявительном порядке.
Граждане могут обратиться в любую клиентскую службу соцфонда независимо от места регистрации или фактического проживания. Также услуги соцфонда также предоставляют через МФЦ. Граждане также могут получить консультацию на «горячей» линии.