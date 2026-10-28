Карелия отправит землякам на фронт спецтехнику и деликатесы

Более 60 тонн заботы: в преддверии Дня народного единства Карелия отправляет масштабный груз бойцам СВО. Землякам привезут автомобили высокой проходимости, генераторы, строительные материалы, маскировочные сети, адресные посылки, которые передали жители республики в ходе акции по сбору подарков, объявленной главой республики.
По заявкам командиров военнослужащим привезут автономные отопители, генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, запчасти для автомобилей, 200 коробок сублимированной еды. Волонтеры «10 региона» изготовили и передали два прицепа для квадроциклов. Жители всех районов и округов республики в ходе акции по сбору подарков, инициированной Артуром Парфенчиковым, собрали адресные посылки – уже скоро их получат военнослужащие. Также среди груза бойцам привезут электровелосипед. С его помощью можно бесшумно передвигаться на большие расстояния в боевой зоне и выполнять различные задачи.
Руководитель волонтерского движения «10 регион» Елена Зезюльчик рассказала, что бойцам отправят мотоцикл, два квадроцикла, четыре УАЗа «Буханка», «Ниву», передадут 500 килограммов карельской рыбы, около полутора тонн воды и морсов. Волонтеры приготовили домашнюю квашеную капусту и различные соления для бойцов.
Посылки, собранные родственниками военнослужащих, принес ветеран СВО Алексей Сысоев: «Помогаю нашим бойцам, с кем вместе выполнял боевые задачи. Знаю, насколько важна поддержка из родного дома. Были моменты, когда мы получали письма от детей, школьников и многие наши ребята читали их со слезами на глазах».
Загружать посылки помогали представители МЧС Карелии, волонтеры и активисты.