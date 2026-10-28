В Карелии ухудшилось качество водопроводной воды

Ржавчина из труб и стоки в озера и реки. Почему жители Карелии стремительно теряют доступ к чистой воде

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии испытывают нехватку качественной питьевой воды. Только 57,9% жителей региона обеспечены качественной питьевой водой. Количество граждан, имеющих доступ к хорошей воде, уменьшилось на 7,3%. По информации «Российской газеты», регион сохранил второе место в антирейтинге субъектов с самыми грязными источниками централизованной питьевой воды.

В Карелии 161 источник водоснабжения, почти 80% не соответствуют требованиям санитарных норм. Одна из главных причин плохой воды – износ сетей. По некоторым оценкам, более 70% водопроводных сетей доведены до предела. В текущую по трубам воду попадает ржавчина, механические примеси и другие вещества.

Ситуация с очистными сооружениями тоже выглядит плохо. Стоки без очистки попадают в озера, оттуда в водопроводные трубы. Не хватает денег на реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений, отнесенных к объектам II категории по негативному воздействию на окружающую среду. Также есть дефицит подземных источников, из-за чего для водоснабжения городов и поселков активно используют поверхностные воды - реки и озера, которые сильно подвержены загрязнению. Еще одна причина ухудшения качества питьевой воды - климатические аномалии.

Карельские ученые предлагают активнее использовать подземные воды для питья, водозабор перенести в открытые акватории Онежского и Ладожского озер. В российском экологическом обществе предлагают создать «водный» фонд для аккумулирования средств от промышленных предприятий, которые можно будет потратить на мониторинг и восстановление водных объектов.