Пропавших детей нашли мертвыми в российском регионе

В Новосибирской области погибли двое подростков

Фото: Алиса ИИ

В Новосибирской области двое подростков пропали, а затем были найдены мертвыми. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на поисковый отряд.

Отмечается, что заявки о пропаже детей 15 и 16 лет поступили более недели назад. С тех пор волонтеры успели обследовать труднодоступные территории и укрытия, работали с поступавшими свидетельствами о местонахождении несовершеннолетних. Поиски велись совместно с сотрудниками полиции.

В итоге детей нашли мертвыми. Обстоятельства их гибели и обнаружения тел не раскрываются в интересах следствия.

Ранее сообщалось о том, что ребенка попытались убить на улице в Ленинградской области. Задержан его ровесник.