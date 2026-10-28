Lada пять раз отказала дизайнеру из России, он устроился в Bentley

Российский дизайнер создал экстерьер Bentley Supersports

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Неудачные попытки трудоустроиться в отечественные автокомпании не сломили дизайнера Илью Разумова и не ударили по его самооценке. Судьба готовила для него роскошный подарок. Мужчина трудоустроился в Bentley и в настоящее время отвечает за внешний облик транспортных средств.

Россиянин рассказал Autonews, что Lada пять раз отказывала ему в работе или стажировке. Не взяли на работу дизайнера в Aurus и «Москвич».

По словам мужчины, везде ему указывали на несоответствие профессиональным требованиям и низкий уровень работ.

По данным источника, Разумов окончил Московский политехнический университет. До перехода в Bentley дизайнер прошел стажировки в Porsche, Audi и Volkswagen. Первым серийным автомобилем в «копилке» дизайнера стал Bentley Supersports.