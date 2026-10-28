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28 октября 2026
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Культура

Фотографов-волонтеров ищут в Петрозаводске

Музей «Кижи» объявил о поиске волонтеров
Фотограф
Фото создано с помощью Алиса AI

Стремительно приближается 3 ноября, а с ним и всероссийская акция «Ночь искусств» (6+). В учреждениях культуры Петрозаводска ожидается больше посетителей, чем обычно. Чтобы сделать пребывание гостей на своей территории комфортным и запечатлеть событие на фотоснимках, музей-заповедник «Кижи» объявил об открытии вакансий для волонтеров.

Так, активным горожанам предлагают стать фотографами, волонтерами интерактивных программ, координаторами движения людских потоков и заняться встречей гостей. Оказывать помощь музею и быть в гуще событий предстоит с 16:00 до 21:00.

Подать заявку на волонтерские вакансии можно на профильном сайте.

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