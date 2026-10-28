В Сети появились фальшивые видео о мобилизации студентов в Карелии

Власти Карелии назвали провокацией сгенерированные нейросетью видео о вызовах в военкоматы

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Глава Карелии и министр образования опровергли ложные ролики о мобилизации 15 тысяч студентов. Старые видеозаписи превратили в фейки с помощью технологии дипфейка, заявил глава региона.

Фальшивые видеоролики с участием главы Карелии Артура Парфенчикова и министра образования и спорта республики Натальи Кармазиной появились в интернете. В них говорится о задаче привлечь военнослужащих из числа студентов, также говорится, что учащиеся должны в обязательном порядке явиться в военкоматы. Руководство Карелии эти видео и информацию назвали ложными, провокационными и опровергли.

«Никакой мобилизации студентов, равно как и планов по принудительному призыву указанной категории граждан не готовится и не планируется»,

- заявил Артур Парфенчиков.

Запись, на основе которой была сгенерирована подделка, была сделана в апреле 2025 года во время отчета правительства республики перед парламентом и не относится к вопросам мобилизации.

Ролик с участием Кармазиной также подделка. Его сделали на основе обращения министра к родителям перед новым учебным годом, запись была сделана журналистами ГТРК «Карелия» летом 2026 года. Кармазина также опровергла ложную информацию в сети.