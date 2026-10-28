На расчистку трасс в Карелии выделили более миллиарда рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал от Минтранса и руководителей муниципалитетов усилить контроль за подрядчиками и оперативно реагировать на температурные качели

фото с сайта правительства РК

Глава Карелии потребовал от Минтранса и мэров оперативно реагировать на гололедицу. Парфенчиков поставил задачи по содержанию пешеходной инфраструктуры зимой.

Содержание региональных дорог зимой обеспечат подрядные организации в рамках действующих госконтрактов. К работам привлекут: Кондопожское ДРСУ, Кольское ДРСУ, Лоухское ДРСУ, Валаамский РСУ, ООО «ИНКОД» и ООО «Автодороги-Питкяранта».

«Общий объем средств на зимнее содержание региональных дорог увеличен и составит более 1 миллиарда рублей. В текущем году на зимних дорогах будут работать 225 единиц спецтехники, включая 13 новых современных машин, закупленных нашими предприятиями и организациями для обновления автопарка»,

– рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

Организации, задействованные в содержании автомобильных дорог, обладают необходимым опытом и заблаговременно провели комплекс предупредительных мероприятий: подготовлены пескобазы, теплые стоянки для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих. Дорожники заготовили более 47 тыс. куб м песка, порядка 3 тыс. тонн соли и 26,5 тыс. тонн песко-соляной смеси. Созданы и запасы горюче-смазочных материалов.

Парфенчиков поставил задачу обеспечить полный комплекс работ по содержанию дорог, при этом подчеркнул значимость качественного содержания пешеходной инфраструктуры - тротуаров, переходов, автобусных остановок и павильонов. Глава региона особо подчеркнул необходимость своевременно реагировать на изменения погоды, перепады температур и возникновение гололедицы, а также оперативно принимать соответствующие меры:

«Прошу Минтранс и лично министра усилить контроль за содержанием автомобильных дорог регионального значения. Коллег из муниципалитетов также прошу держать ситуацию на контроле. Давайте не забывать, что каждая дорога ведет к городам и поселкам, где живут наши люди. И нам необходимо обеспечить их безопасность и комфорт».

Первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Юлия Мизинкова сообщила, что организации располагают детализированными планами работ по содержанию дорожной сети. Министерство проверило готовность техники и диспетчерских служб подрядных организаций.

Управлением автомобильных дорог организованы круглосуточные дежурства и диспетчерские службы — они оперативно принимают обращения и реагируют на замечания по содержанию дорог.