Вахтовик уцелел после схватки с медведем в регионе России

Белый медведь напал на человека в Красноярском крае

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Белый медведь вышел к людям вблизи поселка Диксон на Таймыре в Красноярском крае. Хищник атаковал вахтовика, двум другим удалось убежать. Об этом пишет RT.

Мужчина не успел убежать от медведя, вступил с ним в схватку и даже сумел отбиться. Пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали рваные раны головы и укусы на руках. Жизнь мужчины вне опасности.

По данным источника, в настоящее время создана специальная группа, которая занимается поиском напавшего хищника.

Ранее мы писали о стороже, который погиб от лап медведя.