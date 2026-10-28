50 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Испании

Сбой автоматики и человеческий фактор: названа предварительная причина столкновения поездов

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Два поезда столкнулись в Испании, десятки погибли, известно о 179 пострадавших. Катастрофа на железной дороге произошла утром 28 октября на высокоскоростной линии Мадрид-Андалусия. В поездах находились 544 пассажира.

Рассматривается версия, что скоростной поезд, отправившийся из столицы в Севилью, врезался в состав частного оператора, два вагона которого сошли с рельсов и упали с насыпи.

К аварии могла привести ошибка оператора. Пред столкновением автоматическая система безопасности отказала, движение возобновилось под управлением человека.

В катастрофе погибли по меньше мере 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Antena3. Посольство в Испании сообщило журналистам, что не получало обращений от россиян из-за ЧП.

В Мадриде отменены все мероприятия, протестующие аграрии остановили манифестации.