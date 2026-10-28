Новую партию вакцины против гриппа завезут в Карелию

Тысячи доз вакцины для взрослых и детей поступят в медучреждения на следующей неделе

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Жители Карелии вакцинируются против гриппа. Прививочная кампания по бесплатной иммунопрофилактике продолжается.

На следующей неделе ожидается поставка очередной партии вакцины, сообщили в профильном ведомстве.

Более 22 тысяч доз противогриппозной вакцины доз для детей и более 103 тысяч доз для взрослых поступит в медицинские организации Карелии на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что прививки против вирусов сезонного гриппа сделали почти 92 тысячи жителей Карелии, из них более 29 тысяч – дети.