Новую партию вакцины против гриппа завезут в Карелию

Жители Карелии вакцинируются против гриппа. Прививочная кампания по бесплатной иммунопрофилактике продолжается.
На следующей неделе ожидается поставка очередной партии вакцины, сообщили в профильном ведомстве.
Более 22 тысяч доз противогриппозной вакцины доз для детей и более 103 тысяч доз для взрослых поступит в медицинские организации Карелии на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что прививки против вирусов сезонного гриппа сделали почти 92 тысячи жителей Карелии, из них более 29 тысяч – дети.