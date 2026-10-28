Семечко проросло в глазу россиянина

Житель Якутии четыре месяца испытывал мучения после похода в лес

Фото "Петрозаводск говорит"

В Якутии в глазу 42-летнего мужчины проросло попавшее туда семечко. Об этом рассказал главный врач республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан.

По словам пациента, еще летом во время похода в лес ему в глаз попала ветка, сразу же началось воспаление. В течение четырех месяцев мужчина страдал от головных болей, повышенного давления, болей в глазу и ощущения инородного тела. Попытки самостоятельно убрать предмет не увенчались успехом.

В больнице выяснилось, что в глаз попало семечко, при этом оно успело прорасти, и его корни практически проникли в ткани конъюнктивы. Инородное тело удалили иглой под местной анестезией. Сейчас здоровью глаза ничто не угрожает.

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