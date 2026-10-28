Мужчина не пережил пожар в квартире 14-этажки

В Ленинградской области пожилой человек погиб в огненном ЧП в многоквартирном доме

Фото "Петрозаводск говорит"

В Тихвине произошел смертельный пожар на верхних этажах 14-этажного жилого дома. Об этом сообщает МЧС по Ленинградской области.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в квартире на 11-м этаже. Выгорела комната площадью 20 квадратных метров. В результате пожара погиб 63-летний мужчина. С верхних этажей были спасены шесть человек, среди них двое детей. Людей выводили с помощью средств защиты органов дыхания.

Обстоятельства трагического возгорания предстоит установить специалистам.

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