Новую зону отдыха у озера хотят создать в карельском городе

Ради комфорта: как изменится территория в районе улицы Мира и озера Тухкалампи

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Планами привести территорию в районе улицы Мира и берега озера Тухкалампи поделились в администрации Сортавальского округа.

Трафик как пешеходов, так и автомобилей по улице Мира значительно вырос в связи с открытием различных торговых точек на улице Победы. Местные власти, в связи с этим, озаботились вопросом безопасности и комфорта передвижения. Один из проектов - благоустройство территории по улице Мира, а также прилегающей береговой полосы к озеру Тухкалампи.

Для этого в муниципальную собственность оформили земельный участок, готовится эскиз и планируется участием в программе комфортной городской среды.

В проект планируют включить расширение улицы Мира и обустройство тротуара, расчистку озера Тухкалампи и организацию прогулочной зоны вокруг, размещение общественных зон (автостоянка, детская площадка, зона озеленения). Реализовать проект планируют в несколько этапов.

Также для благоустройства планируется освободить территорию от сараев, гаражей и деревьев.