Молодая женщина погибла после ссоры с возлюбленным в Москве

В столице России нашли мертвой горожанку, которая пропала в выходные

Фото "Петрозаводск говорит"

В Москве нашли мертвой пропавшую в выходные 30-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По данным агентства, об исчезновении москвички стало известно в субботу. Она пропала после ссоры с возлюбленным. Сперва правоохранители предположили, что горожанка могла инсценировать свое исчезновение, чтобы проучить своего мужчину. Однако затем появились сведения о том, что женщина могла покончить с собой.

Отмечается, что тело пропавшей было найдено в одной из рек столицы. Что именно произошло с москвичкой, предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось о том, что девушка-подросток погибла по дороге домой в российском городе.