Россиянка не доплатила таможне более 6 млн рублей

В аэропорту Шереметьево в багаже обнаружили незадекларированные вещи на 22 млн рублей

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28-летняя женщина, прилетевшая из Стамбула (Турция), пыталась ввезти в Россию незадекларированные брендовые вещи на сумму более 22 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Сообщается, что в багаже пассажирки таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили сумки Hermes и Chanel, одежду и туфли марок Chanel, Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent. Всего 36 изделий. Женщина сообщила, что все вещи ей подарили и они предназначаются для личного пользования.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Путешественница «задолжала» государству более 6 млн рублей. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет или штраф в размере до полумиллиона рублей.