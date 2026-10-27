Девяти погибшим бойцам присвоены ордена в одном районе Карелии

В Олонецком районе госнаграды передали семьям погибших военнослужащих

Фото администрации Олонецкого района

В Олонецком районе государственные награды были переданы сегодня семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщает паблик администрации района.

Ордена Мужества были посмертно присвоены сразу девяти жителям района. Это бойцы Андрей Аввакумов, Олег Волонен, Руслан Ефимов, Дмитрий Кекшоев, Дмитрий Кинниев, Дмитрий Ольхин, Евгений Осипов, Антон Фролов и Виталий Хайрутдинов.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии Алексей Русецкий погиб в зоне проведения специальной военной операции. С земляком простятся в Кеми.