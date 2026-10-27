Зеленый оазис создадут в Пряжинской школе

Пряжинские школьники будут разводить редкие растения

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В Пряжинской средней школе вскоре откроется лаборатория по разведению редких и экзотических растений. Об этом сообщили в паблике «Карелиприроды».

По данным источника, школьники будут выращивать редкие комнатные цветы и изучать их особенности, применяя теоретические знания из уроков биологии на практике.

«Проект объединяет учеников, дарит школе новый уютный уголок для отдыха на переменах и учит ответственности, ведь жизнь редких растений напрямую зависит от ежедневной заботы юных исследователей», — говорится в сообщении.