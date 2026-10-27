Школьник тяжело травмировался на перемене в Ленобласти

Перекур в туалете школы дорого стоил 13-летнему подростку

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В Ленинградской области 13-летний юноша получил серьезные травмы после того, как покурил вейп на перемене в школьном туалете. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, подростку стало плохо после курения вейпа. Он потерял сознание, упал и сильно ударился головой о кафельный пол. Одноклассники мальчика довели его до фельдшера. С переломами и другими травмами головы школьника экстренно госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.

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