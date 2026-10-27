Новый штамм коронавируса может прийти в Россию из Европы и США

Ученый из Казани не исключил завоза варианта коронавируса PJ.2.1 в Россию из США

Фото: «Петрозаводск говорит»

В скором времени в Россию может прийти или уже здесь «обживается» вариант коронавируса PJ.2.1, циркулирующий в США и Европе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу центра превосходства «Персонализированная медицина» Казанского федерального университета Альберта Ризванова.

По словам ученого, существует вероятность того, что единичные завозные случаи уже произошли, но остались незамеченными.

Ризванов отметил, что в настоящее время преждевременно говорить, станет ли этот штамм доминирующим и более опасным, чем другие циркулирующие варианты.

При характерных симптомах для подтверждения заболевания собеседник издания рекомендовал делать ПЦР-тест.