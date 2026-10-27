Россиянину в драке откусили нос

Кемеровские полицейские возбудили уголовное дело после конфликта соседей

фото «Петрозаводск говорит»

Затяжной конфликт соседей привел к неприятным последствиям.

Двое мужчин подрались в подъезде дома в Кемерове. Потасовка на лестничной клетке происходила под объективом камеры наблюдения. Рядом с дерущимися находилась еще и женщина.

В какой-то момент один из дерущихся вцепился в лицо второго и, судя по всему, откусил тому нос. Мужчина схватился рукой за лицо и увидел кровь. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Травмы, которые ему нанесли, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, так как увечья повлекли неизгладимое обезображивание лица, сообщает «Лента.ру».

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.