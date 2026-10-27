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27 октября 2026
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Спорт

Динамовцы из Кондопоги завершили домашнюю серию игр

Команда «Динамо-Карелия» уступила гостям из Салехарда на родном льду
Динамо-Карелия
Фото: МХК "Динамо-Карелия"

В понедельник, 26 октября, команда «Динамо-Карелия» провела заключительный матч домашней серии игр регулярного чемпионата РХЛ. Наши хоккеисты противостояли команде «Факел-Ямал» из Салехарда.

Матч получился равным и напряженным. Набрать очки хозяевам на этот раз не удалось - итоговый счет 2:3 не в нашу пользу. Шайбы в составе кондопожан на свой счет записали Ярослав Набатов и Дмитрий Назин.

Теперь динамовцам предстоят выездные игры. 5-6 ноября они будут гостить в Калуге, а 9-10 ноября - в Брянске.

Напомним, днем ранее команда «Динамо-Карелия» одержала свою первую победу в сезоне.

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