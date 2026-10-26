«Выходить на улицу страшно»

Жители поселка в Карелии оказались в заложниках у диких зверей

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Спокойная жизнь поселка Волома в Муезерском районе осталась в прошлом. Местные жители бьют тревогу: населенный пункт буквально оккупировали хищники. Волки и лисы перестали бояться людей и чувствуют себя здесь полноправными хозяевами, превращая ночи в настоящий кошмар для сельчан.

Ситуация накаляется с каждым днем. Хищники действуют дерзко и методично: волки срывают домашних собак прямо с цепей и даже разбирают вольеры, чтобы добраться до добычи. Не щадят и мелких питомцев – только за прошлую неделю в поселке бесследно исчезли четыре кошки, которых утащили лисы.

Местная жительница Лидия Луцко признается: люди живут в постоянном напряжении.

«Страшно. Ночи сейчас темные, и мы понимаем, что это лишь вопрос времени, когда звери переключатся на людей. Пока прямых нападений не было, но это до первого случая»,

– делится женщина.

О том, насколько близко подошла опасность, говорит недавний инцидент: сосед Лидии буквально отбил чужую собаку у волка. Мужчина успел вмешаться, но хищник не спешил отступать – он открыто оскалился на человека, демонстрируя полное отсутствие страха.

Волома – небольшой поселок, где проживает около 800 человек, находится в 32 километрах от райцентра. Сейчас жители чувствуют себя отрезанными от мира и беззащитными перед лицом дикой природы. Люди надеются, что власти обратят внимание на проблему, пока не пострадали люди.