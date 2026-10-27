Юная официантка отсудила у работодателя более миллиона рублей

Суд защитил права юной официантки в Шотландии

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15-летняя жительница Шотландии отсудила у бывшего работодателя более 13 тысяч фунтов (более 1,4 млн рублей).

Девушка трудилась официанткой в местном отеле. Однажды вращающаяся кухонная дверь выбила из ее рук тарелку с десертом. Сотрудница вернулась на кухню и попросила заменить блюдо, а в ответ шеф-повар и управляющий накричали на нее. После инцидента девушка больше не вышла на работу, а после и вовсе подала в суд, посчитав, что ее уволили из-за возраста, пола, расы и инвалидности.

По данным Independent, на которое ссылается Газета.ру, во время работы шеф-повар называл сотрудницу «то» и «это», а также отчитывал за неправильно написанные слова. Кроме того, из уст главного по кухне вылетали ругательства в адрес сотрудников из Южной Африки и Непала. Отмечается, что в отношении белых сотрудников-мужчин шеф такого себе не позволял.

Суд обязал отель выплатить бывшей сотруднице компенсацию морального вреда, возместить потерянный заработок и выплатить штраф за отсутствие письменных условий трудового договора.