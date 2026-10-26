«Свернулся клубочком и сопит»

Жители карельского города спасают колючего зверька

В Карелии спасают лесного гостя.

«Живём за городом, на работу ездим в город. Муж на днях собрался заделать монтажной пеной щель под крыльцом, чтобы мыши не лезли. Утром вышел с баллоном и обнаружил там ёжика. Лежит себе, свернулся клубочком, сопит. Позвал меня посмотреть. В итоге положили ему сухих листьев и оставили щель как есть. Теперь каждый вечер выходим проверить, на месте ли наш маленький жилец. Муж тоже переживает. Вот так собирались избавиться от мышей, а в итоге приютили ёжика на зимовку. Теперь у нас есть маленький квартирант, за которого мы оба переживаем»,

– рассказали подписчики сообщества «Подслушано Медвежьегорск».

История трогательная, но вполне объяснимая: ежи в Карелии – гости нечастые. Обыкновенный ёж здесь находится под особой защитой и даже занесён в Красную книгу республики.

Специалисты объясняют, почему встретить такого зверька – большая удача и одновременно повод для беспокойства. Карельская природа для ежей – суровое испытание. Во-первых, местные зимы слишком холодные, и далеко не каждый ёжик способен пережить долгую спячку. Во-вторых, им непросто найти пропитание: насекомых и улиток в северных лесах не так много, как хотелось бы.

К тому же, ежи очень привередливы к месту жительства. Они не любят глухие хвойные чащи или бескрайние болота, предпочитая уютные опушки или соседство с человеком. Так что выбор этого ёжика поселиться под крыльцом – не случайность, а попытка найти самое безопасное место для выживания в суровых условиях севера.

Будем надеяться, что благодаря заботе неравнодушных людей, маленький «квартирант» благополучно проспит до самой весны.