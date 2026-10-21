Овцы-беспризорники устроили коллапс на трассе в Карелии

Животные без пастухов бегают по карельской деревне

изображение сгенерировано Алисой AI

В Прионежском районе бьют тревогу из-за брошенных овец и коз. Пастухов нигде не видно. Животные устроили коллапс, перекрыв дорогу.

О бегающих в Вилге овцах рассказали в паблике «Новая Вилга/ д. Вилга/ Половина. Доска объявлений». Животные топчут газоны, бродят вдоль дороги. Местные жители говорят, что животных бегают без присмотра уже несколько дней, стадо за это время успела убавиться.

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На днях, по словам граждан, овцы перекрыли движение, машины были вынуждены стоять, пока животные испуганно метались по трассе. По словам местных жителей, без присмотра гуляет и стадо коз.

Граждане считают, что животные взялись из хозяйства, расположенного в здании бывшего свинарника, по соседству с пилорамой