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21 октября 2026
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Зверье мое

Овцы-беспризорники устроили коллапс на трассе в Карелии

Животные без пастухов бегают по карельской деревне
стадо овец
изображение сгенерировано Алисой AI

В Прионежском районе бьют тревогу из-за брошенных овец и коз. Пастухов нигде не видно. Животные устроили коллапс, перекрыв дорогу.

О бегающих в Вилге овцах рассказали в паблике «Новая Вилга/ д. Вилга/ Половина. Доска объявлений». Животные топчут газоны, бродят вдоль дороги. Местные жители говорят, что животных бегают без присмотра уже несколько дней, стадо за это время успела убавиться.

скрин - овцы у машины на полянке

На днях, по словам граждан, овцы перекрыли движение, машины были вынуждены стоять, пока животные испуганно метались по трассе.  По словам местных жителей, без присмотра гуляет и стадо коз.

Граждане считают, что животные взялись из хозяйства, расположенного в здании бывшего свинарника, по соседству с пилорамой

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